الكويت تلزم جميع المغادرين أراضيها بالتوقيع على تعهد بسبب "كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة، فرضها إقرارا على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية يتم التوقيع عليه قبل مغادرتهم البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وأوضحت الوزارة "أن توقيع هذا الإقرار يأتي في ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دوليا، والإجراءات الاحترازية الدولية المتخذة لمواجهة هذا الفيروس والتي قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة المسافرين من وإلى الكويت في أي وقت".

وذكرت أن "الإقرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجه لها وأن يقر عند عودته للكويت الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية من تاريخ وصوله البلاد ولمدة الحجر الصحي إن تطلب الأمر وفق الإجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكويت وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم (8 لعام 1969)".

وأضافت أن "الإقرار يتضمن كذلك تعهد المسافر بالبقاء في مكان الحجر الصحي المحدد له من السلطات ووفق ما تقرره السلطات بمدة لا تقل عن 14 يوما مع التعاون التام معهم وذلك للحد من انتشار الفيروس في دولة الكويت وتقديم المصلحة العامة لحماية المجتمع من أي أمراض أو أوبئة".

وبينت أن "الإقرار يتضمن أيضا الالتزام بكل الإجراءات التي تراها الجهات الرسمية حماية له ولغيره وأنه في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات وفقا لمواد القانون المذكور سيعرض نفسه للعقوبات والمسائلة القانونية".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 43 حالة، لافتة إلى أن جميعهم يتمتعون بحالة جيدة، وفي طريقهم للشفاء.

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وقال مسؤول في الوزارة، بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: "43 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس، وجميع المصابين بحالة جيدة وفي طريقهم للشفاء".

وأعلنت دولة الكويت، أمس الأربعاء، عن تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".