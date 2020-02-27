في أول زيارة للمملكة… تبون والملك سلمان يبحثان المستجدات الإقليمية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الخميس، أن العاهل السعودي والرئيس الجزائري عقدا جلسة مباحثات استعرضا خلالها العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وفي السياق نفسه، قدم عبد المجيد تبون، تعازيه إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأمير طلال بن سعود آل سعود، الذي وافته المنية، مساء أمس الأربعاء.

وكتب تبون في تغريدة له على "تويتر": "وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

​وتابع: "إثر هذا المصاب الجلل، أقدم تعازي الأخوية باسمي واسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق".