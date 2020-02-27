الشرطة المغربية تعتقل شخصا بسبب نشر شائعات عن كورونا

وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، بأن عملية إيقاف المعني جاءت إثر نشره فيديو مطوّل على موقع التواصل الاجتماعي"يوتيوب" يدعي فيه أن انتشار فيروس "كورونا" في تطوان أدى إلى وفاة شخصين.
في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، من نشر معلومات "غير صحيحة وغير سليمة ومزيفة" بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه "إلى حدود الساعة، لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس بالمملكة، كما أوضحت ذلك البلاغات المتتالية لوزارة الصحة".
من جانبها، ناشدت وزارة الصحة المغربية "المواطنين والمواطنات ووسائل الإعلام، وكذا جميع المتدخلين بعدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والترويج لها".
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