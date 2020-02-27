لافروف يؤكد التزام موسكو بمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "خلال اللقاء، بحث الجانبان مواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية التقليدية الودية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول مشاكل الشرق الأوسط الملحة".

وأضافت الوزارة أنه "في الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وذكر البيان، أن "الجانب الروسي أكد من جديد التزامه بمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى حتمية إقامة مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية".

وأشار البيان إلى "عقد مشاورات مفصلة، اليوم، بين الشيخ والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف".