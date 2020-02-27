بيان عاجل من "مصر للطيران" بشأن قرار السعودية تعليق رحلات العمرة

وأشارت "مصر للطيران" في بيانها المنشور عبر

بناءً على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد(19-COVID)منها خطراً pic.twitter.com/uKV325527I — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) February 27, 2020

© REUTERS / Faisal Al Nasser

الرسمي على موقع "تويتر" إلى أنه "بناءً على قرار الحكومة السعودية تم تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول، التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطر".وتابعت مصر للطيران: "ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، تؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي المملكة العربية السعودية".

واستمرت بقوله: "سنتابع الموقف أولا بأول وفقا للمستجدات والقرارت الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن".

وقالت "مصر للطيران" إنها لذلك قررت إلغاء حجوزات كافة الركاب حاملي تأشيرات العمرة، سواء كانت لمجموعات أو أفراد، اعتبارا من اليوم الخميس 27 فبراير/شباط، وحتى إشعار آخر.

وأردفت بقولها: "نؤكد كذلك إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات، المتعلقة بإعادة الحجز، أو تغيير خط السير، أو الاسترداد، أو التخلف عن السفر".

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وكانت السعودية أعلنت، في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، بيانا تجدد فيه التأكيد أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة.

وبحسب البيان، أكدت الوزارة تعليق الدخول لمن حصل (بالفعل) على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً، كخطوة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة إنها "تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين في الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة".

​وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.