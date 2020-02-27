وكالة: السعودية تخفض إمدادات النفط للصين

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين مطلعين، قولهما إن "السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستخفض إمدادات الخام إلى الصين في مارس/آذار بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا، بسبب تباطؤ طلب المصافي في أعقاب تفشي فيروس كورونا".

وأضاف المصدران أن حجم "الخفض يبرز تراجع الاستهلاك الناجم عن التفشي لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. وعادة ما تتلقى الصين ما بين 1.8 مليون ومليوني برميل يوميا من الخام السعودي".

وقال أحد المصدرين رافضا‭ ‬الكشف عن هويته: "الخفض ناتج عن تراجع الطلب"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / AHMED YOSRI

وتراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، بنسبة 4 في المئة، حيث هبط سعر ماركة برنت إلى ما دون 51 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لبيانات التداول.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام برنت بنسبة 3.45 %، إلى 50.99 دولار للبرميل، وقيمة العقود المستقبلية لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس - بنسبة 4.17%، إلى 47.7% دولار للبرميل.

وتواصل الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الضغط على قطاع النفط العالمي، وتزايد المخاوف بشأن الوباء العالمي قد يضر بالاقتصاد العالمي ويضر بالطلب على النفط.

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كما تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك لها.

ونقلت شبكة "CNBC"، عن مؤسس شركة "كيه كيه إم فاينانشال" ومديرها التنفيذي جيف كيلبرغ، قوله إن "جميع التوقعات الحالية للطلب على النفط قد انخفضت".

وأضاف: "بما أن الصين تعد واحدة من أكبر المستهلكين في العالم، فإن التأثير غير الواضح لفيروس كورونا يؤدي إلى انخفاض السعر".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في الصين حوالي 78.5 ألف شخص. وفي كوريا الجنوبية تجاوز معدل الإصابة 1500 حالة، وفي إيطاليا بلغ 400 حالة، وفي اليابان حوالي 900 حالة، وفي إيران أكثر من 100.

في الساعات الـ 24 الماضية، تم اكتشاف أول حالات الإصابة في اليونان والبرازيل وجورجيا والنرويج ورومانيا.