المشير حسين طنطاوي ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

ونعى حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق في عهد مبارك، الرئيس الراحل، من خلال نعي نشر اليوم في صفحة "الوفيات" بجريدة "الأهرام".
وجاء النعي: "ينعى المشير محمد حسين طنطاوي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".
وفي سياق متصل أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، مساء اليوم الخميس 27 فبراير/شباط، رسميا عن موعد ومكان عزاء مبارك.
ونشر علاء مبارك تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها إن عائلة الرئيس الراحل تستقبل العزاء للرجال والسيدات غدا الجمعة 28 فبراير/شباط.
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وقال علاء مبارك كذلك في التغريدة ذاتها: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل".
وتابع بقوله: "جزاكم الله خير الجزاء، ولا أراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون".
وشيعت مصر، اليوم الأربعاء، في جنازة عسكرية بالقاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما.
وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة التي شهدتها ضاحية في شرق القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.
وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.
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