الإمارات تعلق السفر ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني مجلس التعاون

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات تعليق التنقل بإستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة إلزامية استخدام وثيقه جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وتم إستثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقته وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية السعودية، علقت ليل الأربعاء الخميس، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.