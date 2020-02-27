بعد نائب وزير الصحة.. إيران تعلن إصابة مسؤول ثان بكورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-instagram zonnoour مجتبى ذوالنور

ونشر النائب ذوالنور مقطع فيديو على موقع تويتر، الخميس، أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، قائلا إن "اختبار فيروس كورونا بالنسبة لي ظهر إيجابيا. بطبيعة الحال لا قلق بهذا الصدد. أنا الآن في الحجر الصحي".

وقالت إيران إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26، وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتلفزيون الرسمي: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة. وصل عدد الوفيات إلى 26"، داعيا الإيرانيين لتجنب "السفر داخل البلاد ما لم يكن ذلك ضروريا"، حسبما نقلت "رويترز".

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مقدم من Sky News

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وأضاف أن الحكومة مددت إغلاق دور السينما والمنع المؤقت للأنشطة الثقافية والمؤتمرات أسبوعا آخر.



والثلاثاء الماضي، قالت وكالة العمال الإيرانية إنه تم التأكد من إصابة نائب وزير الصحة في البلاد بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي.

وكان حريرجي ظهر في بث مباشر وهو يتصبب عرقا، الأمر الذي أثار تساؤلات المشاهدين بشأن إصابته بكورونا، وهو تم التأكد منه لاحقا.