"يونيسيف" تدعو مجلس الأمن إلى التحرك لإنقاذ أطفال إدلب

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مجلس الأمن الدولي، بالعمل على تحقيق خمسة مطالب رئيسية لإنقاذ الأطفال شمال غربي سوريا، من ضمنها حماية البنية التحتية ووقف الأعمال القتالية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المديرة العامة للمنظمة الأممية هنريتا فور، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة الخميس، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في إدلب.

وقالت فور: "أولا نريد من هذا المجلس دعوة الأطراف في جميع أنحاء سوريا إلى حماية الأطفال والبنية التحتية الأساسية كالمدارس والمستشفيات".

وأضافت: "ثانياً، نحن في أمس الحاجة إلى وقف الأعمال القتالية شمال غربي سوريا، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى وقفات إنسانية منتظمة للسماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيداً عن الأذى".

وفيما يتعلق بالمطلب الثالث، أوضحت مديرة "يونيسيف" أنه يتعلق بالوصول الإنساني إلى مختلف الفئات المتضررة وفي جميع المجالات بأكثر الطرق فاعلية وبالوقت المناسب.

وتابعت: "أما رابعا يتعين حث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وإعادة الأطفال إلى أوطانهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة".

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وزادت: "خامسا نجدد دعوتنا لهذا المجلس تقديم الدعم والتأثير للوصول حل سياسي تفاوضي ينهي هذه الحرب إلى الأبد".

وحذرت هنريتا فور، من أن "الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم مع تصاعد القتال في الشمال الغربي منذ ديسمبر (كانون الأول) حيث نزح أكثر من 900 ألف شخص - بمن فيهم أكثر من نصف مليون طفل - بعيدًا عن منازلهم".

واستدركت قائلة إن "التكلفة الحقيقية للمذابح التي نشهدها لا تقاس بالبنية التحتية المفقودة أو الدمار الاقتصادي وإنما بالحياة اليومية للناس العاديين".

وأشارت أن "هناك 11 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، نصفهم تقريبا من الأطفال".

وتابعت "6.5 مليون سوري يعانون من الجوع كل يوم إضافة إلى ارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية 20 مرة منذ بدء الحرب".

وأشارت فور إلى أن "80 بالمئة من الناس في سوريا يعيشون بالفعل تحت خط الفقر".

وكشفت مديرة "يونيسيف" عزمها القيام بزيارة إلى سوريا نهاية الأسبوع الحالي، للقاء المسؤولين على الأرض والوقوف على الأوضاع الإنسانية العاجلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.