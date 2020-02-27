تحسبا من كورونا.. الأنبار العراقية تغلق المقاهي والمطاعم

الأنبار / سليمان القبيسي / الخليج 365

أعلنت محافظة الأنبار العراقية، الخميس، إغلاق كافة المقاهي والمطاعم والنوادي في المحافظة "حتى إشعار آخر"، تحسبا من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة الأنبار، خضير خلف شلال، في تصريح للأناضول، إن فرقهم الصحية "وبالتعاون مع القوات الأمنية، قامت بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم والنوادي وقاعات المناسبات والقاعات الرياضية في عموم المحافظة، حتى إشعار آخر".

وأضاف شلال، أن "الإغلاق جاء استنادا إلى قرار اللجنة العليا المشكلة في بغداد، للحد والتقليل من حالات الإصابة بفيروس كورونا".

واعتبر أن "الإجراء وقائي واحترازي لفترة محددة، للحفاظ على خلو المدينة من الفيروس".

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يذكر أن محافظة الأنبار لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حتى ساعة نشر الخبر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس في بغداد، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 6 أشخاص.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 5 إصابات مؤكدة بكورونا يومي الإثنين والثلاثاء، إحداها في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله، و4 أفراد من عائلة في كركوك (شمال) قدمت مؤخرا من إيران.

ونهاية يناير/كانون ثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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