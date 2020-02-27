تركيا: نتائج المحادثات مع الروس حول إدلب تتضح خلال ساعات أو أيام

أنقرة/ الخليج 365

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة أمام البرلمان:

- سنحدد موقفنا في إدلب على أساس النتائج الصادرة عن المحادثات مع الوفد الروسي

- القوات المسلحة تبذل جهوداً من أجل إحلال السلام في إدلب بأقرب وقت

- سأجري مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، مساء الخميس

- متفائلون من استمرار المباحثات مع الروس الرامية إلى إيجاد حل في إدلب

- نتباحث مع جهات أخرى إلى جانب روسيا بغية إيجاد حلول في إدلب

صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، أن محادثات أنقرة مع الجانب الروسي حول منطقة إدلب السورية، ستتضح نتائجها خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار أمام أعضاء البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، تحدث فيها عن المستجدات في الشمال السوري، وخاصة في إدلب التي تشهد تصعيدا عسكريا من جانب النظام وداعميه.

وقال أكار: "المحادثات مع الوفد الروسي (حول إدلب) وصلت نقطة معينة، وستتضح نتائجها في أي من الساعات أو الأيام المقبلة، وسنحدد موقفنا على أساسها".

وشدد الوزير على أن توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان واضحة بشأن إدلب، قائلا: "القوات المسلحة تبذل جهودا من أجل إحلال السلام في إدلب بأقرب وقت".

وأشار أكار إلى أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الخميس، حول الأوضاع في إدلب.

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ولفت إلى أن الجانبين التركي والروسي يبذلان جهودا منذ سنوات طويلة، وسيواصلان ذلك من أجل إرساء الاستقرار جنوب تركيا.

وشدد الوزير على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في إدلب، مبينا أن جميع فئات المجتمع من النساء والأطفال والشباب والشيوخ، تعرضوا لصدمة شديدة بالمنطقة.

وأوضح أكار أن الجانبين التركي والروسي، عقدا مباحثات ثنائية حول إدلب في أنقرة وموسكو مؤخرا، وحاليًا يواصلان مباحثاتهما لليوم الثاني في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "نحن متفائلون من استمرار المباحثات الرامية لإيجاد حل في إدلب"، مؤكدا أن تركيا تؤيد استمرار المباحثات في إطار مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة في 2018، التي تحمل صفة وثيقة دولية.

وأكد الوزير التركي أنه رغم إحراز تقدم مهم في إطار مذكرة تفاهم سوتشي؛ إلا أن النظام السوري كان ينتهك الهدنة في كل مرة.

وأشار أن تركيا تتباحث مع جهات أخرى إلى جانب روسيا من أجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة.

كما أكد أن أنقرة تواصل جهودها من أجل الحفاظ على سلامة جنودها في نقاط المراقبة شمالي سوريا، مشيرا إلى أن استخدام المجال الجوي ضرورة من أجل استمرار الهدنة بالمنطقة.

وأضاف: "نتناقش مع محاورينا الروس من أجل أن تجري الطائرات المسيرة، والطائرات المسيرة المسلحة، وقواتنا الجوية، أنشطتها في المجال الجوي لمعرفة ما إذا كان قد تم انتهاك وقف إطلاق النار".

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