غزة.. البدء بإعمار 270 وحدة سكنية دُمرت خلال عدوان 2014

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، البدء بتنفيذ مشروع لإعادة إعمار أكثر من 270 وحدة سكنية، دُمرت خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف 2014.
جاء ذلك، خلال حفل توقيع اتفاقية تفاهم بغزة، الخميس، بين وزارته وكل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الوزير قوله إن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 10 ملايين دولار، مشيرًا أن المشروع يأتي بتمويل من السعودية، عبر "الصندوق السعودي للتنمية".
وتعرض قطاع غزة في 8 يوليو/ تموز 2014 إلى حرب إسرائيلية استمرت 51 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وتدمير قرابة 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و162 وحدة بشكل جزئي.
وبحسب تصريحات سابقة لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، للأناضول، فإن "برنامج إعادة إعمار غزة تمكن من إعادة بناء وترميم 71 بالمئة من الوحدات السكنية المهدومة، بينما تنتظر ألفي وحدة سكنية التمويل اللازم لإعمارها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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