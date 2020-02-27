إجراءات احترازية وقائية بالمسجد النبوي لمنع الفيروسات

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صحيفة الخليج الالكترونية
تجري الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدة إجراءات احترازية لضمان سلامة المتواجدين في الحرمين الشريفين.
ففي المسجد النبوي، عملت على التعقيم والتطهير عدة مرات في اليوم، سواء داخل المسجد أو في ساحته، مع تهيئة الممرات المؤدية للحرم، وتهيئة المخارج وتعقيمها على مدار الساعة.
وقامت أيضا على تعقيم حافظات «زمزم»، على مستوى الساعة، والحرص على القائمين عليها من خلال الملابس والكمامات، وارتداء القفازات.
وحرصت رئاسة المساجد على تطهير وتغيير الفلاتر عدة مرات، لعدم احتضانها أي ميكروبات.
وكانت الممكلة، أعلنت أمس تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID» منها خطرا.
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