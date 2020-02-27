قالت سلطات مطار معيتيقة الليبي إن الرحلات استؤنفت في المطار الوحيد العامل بالعاصمة اليوم الخميس بعد تعليقها لعدة ساعات إثر تعرض المطار للقصف، في الوقت الذي نددت فيه الأمم المتحدة باستمرار خرق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي.
وأصبح معيتيقة، الذي يقع على مشارف شرق طرابلس، المطار الوحيد الذي يخدم العاصمة منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي خلال الاشتباكات بين الفصائل المتحاربة قبل ستة أعوام.
وتعرض المطار للقصف مرارا أثناء محاولات قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر السيطرة على العاصمة حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا.
وكانت سلطات المطار قد قالت في وقت سابق اليوم إن المطار تعرض للقصف في الصباح مما أدى لتعليق الرحلات الجوية لكنها قالت في منشور لاحق على فيسبوك إن الرحلات استؤنفت.
ولم تذكر أي تفاصيل عن أي أضرار ربما تكون قد نجمت عن القصف.
كما قالت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا اليوم إنها تدين بشدة استمرار انتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم 12 يناير كانون الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الرحلات في مطار معيتيقة الليبي بعد تعليقها عدة ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.