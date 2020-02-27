أردوغان يقول إن ثلاثة جنود أتراك آخرين قتلوا في إدلب السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس أن ثلاثة آخرين من القوات التركية قُتلوا في منطقة إدلب السورية حيث يساند الجيش التركي مقاتلين من المعارضة في مواجهة قوات الحكومة السورية.

وقال أردوغان في كلمة ”لدينا ثلاثة شهداء.. يرحمهم الله. لكن من ناحية أخرى خسائر النظام كبيرة جدا“.

وبمقتل الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في الصفوف التركية في إدلب إلى 21 جنديا هذا الشهر.