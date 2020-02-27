سوريا تؤكد مشاركتها في منتدى يالطا الاقتصادي بالقرم

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سيمفيروبول - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للمنتدى عن بوليشيفا، قولها: "أكد مشاركته في منتدى يالطا كل من، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، ومدير عام الهيئة العامة للصادرات والإنتاج المحلي، إبراهيم ميدو، وكذلك مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النفط السورية، محمد جيرودية".

كما أكدت بوليشيفا أن الوفد السوري الرسمي يحضر المنتدى بشكل منتظم، اعتباراً من عام 2018. ومن المتوقع أن يرأس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة السوري.

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، حيث عقد عام 2019 في الفترة ما بين 18-20 أبريل، وناقش القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية.

وينظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الرئاسة الروسية. وتجاوز عدد المشاركين فيه 4500 شخص من 89 بلدا. ومن المقرر أن يقام هذا العام في الفترة، من 23 إلى 25 أبريل.