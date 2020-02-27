رسميا... الإعلان عن موعد ومكان عزاء حسني مبارك

ونشر علاء مبارك تغريدة عبر
February 27, 2020الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها إن عائلة الرئيس الراحل تستقبل العزاء للرجال والسيدات غدا الجمعة 28 فبراير/شباط.
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وقال علاء مبارك كذلك في التغريدة ذاتها: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل".
وتابع بقوله: "جزاكم الله خير الجزاء، ولا أراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون".
وشيعت مصر، اليوم الأربعاء، في جنازة عسكرية بالقاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما.
وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة التي شهدتها ضاحية في شرق القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.
وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.
وتوفي الرئيس المصري الأسبق في غرفة العناية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.
ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائدا للقوات الجوية. وأعلنت الحداد العام 3 أيام.
© Sputnik / Mohamed Hssan
إنفوجرافيك مسيرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
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