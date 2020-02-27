الاتحاد الأوروبي يرحب بإرسال 3 آلاف عسكري إلى الساحل الأفريقي

بروكسل - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل: "لا يسعني سوى أن أرحب بنشر هذه القوات".

وينشط في منطقة الساحل الأفريقي في الوقت الحالي 4.5 ألف عسكري فرنسي، وكذلك مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية، تضم قوات بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تقديم الدعم للاتحاد الأفريقي في تدريب العسكريين، وكذلك في مجال تزويدهم بالأسلحة.