"بعد تعليق العمرة"... شركات السياحة المصرية تعد المواطنين باسترداد أموالهم

وبحسب موقع "مصراوي"، أضاف السيسي، اليوم الخميس، إن "حقوق المعتمرين محفوظة لدى شركات السياحة التي حجزوا من خلالها البرنامج، دون قلق أو خوف نهائيا".

وأوضح: "تعليق التأشيرات وإيقاف الرحلات أمـر مؤقت، نتمنى أن يعود العمل مرة أخرى في القريب العاجل، وحق المواطنين محفوظ بنفس السعر والتفاصيل دون زيادة أو أي أعباء مالية أخرى".

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وأشاد السيسي بقرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب فيروس كورونا، لحماية المعتمرين القادمين إلى المملكة والمواطنين المقيمين.

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وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى الآن تخطى 300 ألف معتمر.

وكانت السعودية أعلنت، في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.