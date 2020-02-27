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وحضر الجلسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء.
ومن الجانب الباكستاني حضرها أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء باكستان.
وكانت قد أقيمت لعمران خان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.
كما أقام الشيخ تميم بن حمد، مأدبة غداء تكريما لعمران خان، رئيس وزراء باكستان، والوفد المرافق في الديوان الأميري اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء باكستان في قطر... بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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