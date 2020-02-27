مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء باكستان في قطر... بالصور

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وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) جرى خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم، بحث "أوجه تطوير التعاون المشترك سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأحداث في المنطقة".

وحضر الجلسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء.

ومن الجانب الباكستاني حضرها أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء باكستان.

وكانت قد أقيمت لعمران خان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.

كما أقام الشيخ تميم بن حمد، مأدبة غداء تكريما لعمران خان، رئيس وزراء باكستان، والوفد المرافق في الديوان الأميري اليوم.