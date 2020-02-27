دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مؤقتًا.. الكويت تعلق استخدام البطاقات المدنية.. وتوضح السبب

أعلنت الكويت اليوم الخميس، تعليق استخدام المواطنين ومواطني مجلس التعاون للبطاقة المدنية (الهوية الوطنية) للتنقل من وإلى دولة الكويت مؤقتًا في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورنا الجديد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للتنقل من والى دولة الكويت.

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مقدم من Sky News

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ولفتت إدارة الإعلام الأمني إلى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم.

وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء مؤقت ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.

وأعلنت الكويت اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 43 حالة، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، إنه تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحدّ من انتشار الفيروس، موضحًا أن هناك تواصلًا مستمرًّا بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، أنها تطبق أصول الحجر الموصى بها من قبل المنظمة العالمية. مضيفًا أن هناك حالات تم الحجر الصحي عليها بالمنازل.

وأضافت الوازرة أن القادمين من إيطاليا سيتم فحصهم وفق الضوابط ومراقبتهم في الحجر المنزلي. مضيفة أنه يتم التنسيق مع الموانئ لطريقة التعامل السليم مع البضائع الواردة.

وكان رئيس مركز التواصل والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أعلن أمس الأربعاء، أن مجلسي الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2020 ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.