دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف Black Shark 3 وأيضاً إصدار Pro في مؤتمرها القادم ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي اليوم عل خطط الشركة لإطلاق إصدارين من هواتف الألعاب قريباً، حيث ينطلق الإصدار الأول Black Shark 3 كما تقدم الشركة أيضاً Black Shark 3 Pro.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Black Shark 3 في مؤتمر يعقد الأسبوع المقبل، واليوم أكد Lei Jun على خطط الشركة لإطلاق إصدار Pro من الهاتف، ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة 4720 mAh في البطارية.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي على أن هواتف Black Shark 3 ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، لشحن نسبة 60% من البطارية خلال 15 دقيقة فقط.

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من جانب أخر يضم هاتف Black Shark 3 منفذ مغناطيسي للشحن، لدعم شحن الهاتف أثناء اللعب من خلال الموصل الخاص الذي يتصل بالجزء السفلي من الهاتف، كما تأتي الهواتف بمنفذ USB C للشحن.

أيضاً ينطلق هاتفي Black Shark 3 وPro بمدخل 3.5مم للسماعات، كما تدعم الشاشة في الإصدارات الجديدة معدل تحديث 120Hz، وينطلق الهاتفين بمعالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل عن هواتف الألعاب القادمة من شاومي.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف Black Shark 3 وأيضاً إصدار Pro في مؤتمرها القادم ظهر على التقنية بلا حدود.