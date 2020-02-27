شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة عراقية تغلق دور السينما والمقاهى والنوادى حتى اشعار آخر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار العراقية الخميس، اغلاقها دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات حتى اشعار اخر للحفاظ على خلو المحافظة من فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال فى حديث لقناة "السومرية نيوز" إنه ""استنادا الى الامر الديوانى المرقم 55 لسنة 2020، تم غلق كافة دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات الاجتماعية فى المحافظة وحتى اشعار اخر".

وأضاف شلال، أن "قرار الاغلاق للحفاظ على خلو الأنبار من فايروس كورونا".

قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس إنها اكتشفت حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا وهي لشاب عراقي فى بغداد عاد إلى البلاد من إيران، وهى الحالة الأولى فى العاصمة العراقية بغداد.

وقال بيان للوزارة "تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب فى بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسسات الصحية فى بغداد وأخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".

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وأضاف "تبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

يذكر أن البحرين أفادت "أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة فى المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي".

مشيرة إلى "أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التى أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولى في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.