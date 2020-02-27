شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: جنود أتراك يطلقون صواريخ على طائرات روسية في إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل التليفزيون الروسي، اليوم، حسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية، أن الجيش التركي يقدم دعما مدفعيا لفصائل المعارضة في سوريا، مشيرا أن جنود أتراك يطلقون صواريخ على طائرات روسية في إدلب بسوريا.

كما أفادت فضائية العربية ، مقتل 3 جنود أتراك في إدلب بسوريا ، وذلك على خلفية العمليات العسكرية التى تصاعدت خلال الفترة الماضية فى مدينة إدلب السورية

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وفى وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية التي تدعمها روسيا بسطت سيطرتها الكاملة على جنوب محافظة إدلب بعد أن حققت تقدما جديدا أمام مقاتلى المعارضة.

وأضاف المرصد ،أن القوات الحكومة سيطرت على حوالي 60 بلدة وقرية في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية.يذكر أن المرصد السورى لحقوق الانسان، أفاد بأن وحدات الجيش السورى استهدفت رتلا عسكريا تركيا فى محيط جبل الزاوية بمدينة إدلب.