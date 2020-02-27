وسط تخوف كبير من انتشار "كورونا"... هل تلغى تدريبات عسكرية إسرائيلية أمريكية 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن مناورة عسكرية بين أمريكا وإسرائيل باتت على المحك، ومن المحتمل إلغاؤها بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وبأن الجيش الإسرائيلي قرر عدم وصول مئات الجنود الأمريكيين من قاعدة عسكرية في إيطاليا، بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

وأوضحت الصحيفة أن المناورة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية "جونيفر كوبرا" يمكن أن تلغى بسبب مشاركة مئات الجنود الأمريكيين من القادمين من القاعدة العسكرية الأمريكية في إيطاليا، وبأن سلاحي الجو والطبي في حالة تأهب قصوى جراء انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

ونوهت الصحيفة إلى أن المناورات الأمريكية الإسرائيلية رغم أهميتها لإسرائيل، فإنه من المحتمل إلغاؤها نتيجة لانتشار كورونا في إيطاليا، وبأن الجنود الأمريكيين المشاركين في تلك المناورة قادمون من قاعدة أمريكية في نابولي الإيطالية.

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© AP Photo / Ariel Schalit

وفي حال إقامة المناورة العسكرية فإنها ستقام بضباط وجنود أمريكيين قادمين من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وليس من إيطاليا.

وييحوز التدريب العسكري "جونيفر كوبرا"، الذي يجري كل عامين، أهمية استراتيجية كبيرة، حيث يركز على سيناريوهات متطرفة يتم خلاله التدريب على مهاجمة إسرائيل بآلاف الصواريخ يوميا ومن عدة ساحات قتال، من الشمال والجنوب والشرق، ويتم خلاله استخدام جميع المنظومات الدفاعية، بمشاركة 600 أجنبي، ويصل مجموع المشاركين إلى 2000 شخص، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر المتوسط.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن وزارتي الصحة والداخلية الإسرائيليتين أعلنتا رفضهما دخول مسافرين من إيطاليا، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيطاليا.