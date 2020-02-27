ارتفاع عدد مصابي كورونا في سلطنة عمان إلى 5 حالات

ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية عن وزارة الصحة إنها "سجلت حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبذلك يرتفع عدد الحالات المسجلة في السلطنة إلى 5 حالات حتى اليوم الخميس"، مشيرة في بيان إلى أن جميع الحالات في حالة صحية مستقرة.
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وكانت السلطات العمانية قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنتين عمانيتين قدمتا مؤخرا من إيران.
وقال التلفزيون العماني إن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أنهما في حالة مستقرة حاليا.
وأكدت وزارة الصحة "أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس".
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