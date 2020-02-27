الأمم المتحدة تدين "بشدة" استمرار خرق الهدنة في ليبيا

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وقالت سلطات مطار معيتيقة الليبي في بيان على فيسبوك إن قصفا وقع صباح اليوم الخميس أدى إلى تعليق الرحلات الجوية بالمطار وهو المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية.
وقالت سلطات المطار على فيسبوك "تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر بسبب تعرضه لقصف مستمر".
وتعرض المطار للقصف مرارا أثناء محاولات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على العاصمة حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا.
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