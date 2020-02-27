الملك سلمان وولي العهد يؤديان صلاة الجنازة على الأمير طلال

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وأعلنت السعودية ، أمس الأربعاء، وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز.

أعلن الأمير عبد العزيز بن طلال، أن والده الأمير طلال بن عبد العزيز توفي اليوم السبت. وتابع الأمير على حسابه الشخصي بموقع تويتر أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير طلال بن عبد العزيز عصر غد الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فإنه لدى وصول الملك سلمان إلى صلاة الجنازة، كان في استقباله الأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص للعاهل السعودي، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال الأمير مشعل بن محمد بن سعود، عبر "تويتر": "قد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره".

وأضاف: "عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائلة المالكة وذويه ومحبيه".

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ونعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا: "اللهم اغفر لعبدكطلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الأمير السعودي، عن عمر يناهز 88 عاما، حيث إنه من مواليد 15 أغسطس/آب 1931، وهو والد الأمير الوليد بن طلال.

والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد زار الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، للتعزية في وفاة أخته الأميرة مضاوي، حيث التقطت صورة للملك وهو يقبل يد أخيه الأكبر، الذي كان يجلس على كرسي متحرك.