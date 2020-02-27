وأضاف ابن صالح في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن الأسماء المقترحة حتى الآن غير قادرة على التغلب على التحديات الاقتصادية السياسية الكبري التي تواجه الحكومة.
© Sputnik .
وتابع أن حركة النهضة تريد الابتعاد عن تحمل المسؤولية والمحاسبة والمساءلة في الفترة القادمة إثر فشل محتمل للحكومة.
ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن كل ما أعلن عنه إلياس الفخفاخ، من برامج ومشاريع، هي نفسها التي كان قد وعد بها يوسف الشاهد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأعرب عن اعتقاده بصعوبة نجاح الفخفاخ أو غيره من الموجودين في الائتلاف الحاكم في ظل التحديات القائمة خاصة مع الفساد المستشري وعدم تجانس الائتلاف الحاكم.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي تونسي يكشف سبب وصف حكومة الفخفاخ بالـ"ضعيفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.