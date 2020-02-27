© Sputnik .
ولفتت الوكالة إلى قول شتاينماير، عقب المباحثات المشتركة مع البرهان بالقصر الجمهوري، إلى أن "البرلمان الألماني صوت في فبراير/ شباط الجاري، على رفع الحظر الاقتصادي عن السودان من أجل تطوير العلاقات بين البلدين".
وتابع الرئيس الألماني: "نبحث عن مجالات أخرى للتعاون بين ألمانيا والسودان، ونحن ندعم عملية التغيير السياسي، ونعرف أن هنالك صعوبات تواجه هذا الطريق"، مضيفا: "لدينا أمل في أن تنجح التغييرات التي حدثت في السودان، داعيا العالم للوقوف بجانب السودان".
وقال شتاينماير إنه "أكد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة من تسبب في المشاكل الاقتصادية والسياسية في هذا البلد، ومن تسبب في عزل السودان عن العالم".
ولفتت "سونا" إلى أن الرئيس الألماني أوضح أنه من "غير العدل أن يحاسب الآخرين بهذا الفعل، مشيرا إلى أن معالجة هذا الأمر تتطلب وقتا طويلا، وأن هناك تحديا يواجه مجلس السيادة والحكومة ونحن نعرف صعوبة هذه العملية وسندعمها بكل ما في وسعنا".
ووصل الرئيس الألماني إلى السودان، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع المستوى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الألماني للبرهان: يجب محاسبة من تسبب في عزل السودان عن العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.