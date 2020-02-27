ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مؤكدة أن جميع الإصابات المسجلة في الكويت هي لأشخاص قدموا من إيران.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي اتبعتها الكويت في مواجهة الفيروس، فقد شملت تفعيل برامج الرصد والاستجابة في وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي المرض.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تطبيق الحجر الصحي للمصابين بكورونا وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

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وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن الفيروس.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد أعلن الأربعاء، أنه تقرر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المزرم قوله، إن تعطيل الدراسة سيكون اعتبارا من الأول من مارس القادم ولمدة أسبوعين، ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.