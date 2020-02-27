دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تتقدم للحصول على تصريح لدفع خدماتها لشركة هواوي من جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدمت عملاق البحث مؤخراً للحصول على تصريح من الإدارة الأمريكية للإستمرار في العمل مع شركة هواوي، ودفع خدمات الشركة لأجهزة هواوي من جديد.

يبدو أن التغيير الجديد الذي شرعت فيه العملاق الصيني في إستبدال خدمات جوجل بخدمات بديلة بدأ في التأثير أيضاً على عملاق البحث، حيث تقدمت جوجل للحصول على تصريح من الإدارة الأمريكية يتيح لها ترخيص خدمات الهاتف لإصدارات هواوي.

مازالت شركة هواوي من بين الشركات المدرجة في القوائم السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يفرض على العملاق الصيني حظر لإستخدام خدمات وتقنيات الشركات الأمريكية قبل الحصول على تصريح مسبق من الإدارة الأمريكية.

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ولقد حصلت شركة مايكروسوفت خلال الفترة الماضية على تصريح للعمل مع هواوي، واليوم تنضم شركة جوجل للحصول على تصريح لدفع خدماتها لشركة هواوي من جديد.

ومن المتوقع أن يتيح هذا التصريح دفع خدمات جوجل لهواتف هواوي الذكية، كما يتيح لشركة هواوي تحديث نظام تشغيل الأندوريد على هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، أيضاً يدعم إصدارات هواوي في تثبيت متجر جوجل بلاي إلى جانب تطبيقات الجي ميل، خرائط جوجل، اليوتيوب وأيضاً تطبيق الصور.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تتقدم للحصول على تصريح لدفع خدماتها لشركة هواوي من جديد ظهر على التقنية بلا حدود.