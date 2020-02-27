«الصحة الكويتية»: ارتفاع عدد إصابات «كورونا» إلى 43 حالة

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أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الكويتية، الدكتورة بثينة المضف، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا" إلى 43 حالة حتى الآن.

وأضافت المضف، أن هذه الحالات التي رُصدت تم حجزهم في الحجر الصحي، لمتابعتهم وعلاجهم، لافتة إلى أن الوزارة تتابع القادمين إلى أماكن العزل، وكذلك المعزولين في منازلهم.

كورونا.. حقائق وأرقام

من Sky News Arabia

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من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن الوزارة شكلت فرقا مختصة بالأمراض المعدية قبل وصول الحالات المصابة.

وأضاف السند، في مؤتمر صحفي الخميس: «طبقت وزارة الصحة الحجر الصحي بأنواعه، كما هو موصى به من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية».