خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تعازى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.