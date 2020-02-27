شكرا لقرائتكم خبر عن مفتش عام جديد للقوات المسلحة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسلم الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتى مهامه مفتش عاما للقوات المسلحة السودانية، خلفا للفريق أول بحرى ركن عبدالله المطري الفرضي.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الخميس، إن مراسم التسليم والتسلم لهيئة التفتيش العسكري اكتملت بين المفتشين السابق والجديد، بحضور عدد من مديرى الادارات بالهيئة ومنسوبيها من الضباط.

وتعهد الداروتى بمواصلة العمل علي تطوير القوات المسلحة، مثمنا جهود المفتش العام السابق الذي وضع الهيئة في مصاف الريادة والتقدم، وهى تضطلع بمهامها المنوطة بها.

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ومن جهة اخرى دعا الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن، وسائل الإعلام والمهتمين بالمجال الإعلامي، إلى العمل على تعزيز الثقة بين المواطن والقوات المسلحة.

وقال الحسن، خلال مشاركته، اليوم السبت، فى ورشة عمل "الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي" فى وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن عدم الالتزام بالمحددات الوطنية ورفع وتقديم متطلبات العم العام السوداني، على السياسات الضيقة أو الشخصية، ستكون له انعكاسات سلبية على السودان، خاصة فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخه.

وشدد على ضرورة شحذ همم رجال القوات المسلحة ورفع معنوياتهم، فى ظل التضحيات التى يقومون بها من أجل الوطن والمواطن، حتى تنعم البلاد بالاستقرار والأمن، مطالبا الإعلام بالتأكد من مصدر الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية المعترف به، لأن التعامل مع الأخبار التى لا تؤخذ من مصدرها الرسمى يُعتبر خصما على الوطن والمواطن، خاصة فى ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تعتمد على نقل المواضيع المثيرة.

وأشار العميد الركن عامر الحسن إلى أن ثورة ديسمبر فتحت نوافذ كثيرة من تقارب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى مع الشعب السودانى من خلال الشفافية فى الإعلان المستمر للرأى العام من قبل المختصين، ومكتب الناطق الرسمى للقوات المسلحة، لكثير من القضايا ذات الارتباط بتساؤلات المجتمع، ودحض الإشاعات الضارة.