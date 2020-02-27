أمير قطر يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجديد

الدوحة/ الخليج 365

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف بن فلاح الحجرف، بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وأعرب الأمير تميم، عن تمنيه للأمين العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه، بما يخدم المصالح العليا المشتركة لشعوب دول المجلس الخليجي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد "حرص قطر على وحدة مجلس التعاون وتماسكه".

كما التقى الحجرف، خلال زيارته، الخميس، إلى الدوحة، (غير محددة المدة) رئيس وزراء قطر خالد بن خليفة آل ثاني، ونائب أمير الدولة عبد الله بن حمد.

واجتمع الحجرف، مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق المصدر ذاته.

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وجرى خلال الاجتماع "تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتولى الحجرف، منصب منصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلفاً لعبد اللطيف بن راشد الزياني، في الأول من فبراير/ شباط الجاري.

وكان قادة مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في ختام القمة الخليجية الأربعين، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 11 ديسمبر الماضي، على تسمية الأكاديمي الكويتي نايف الحجرف، أميناً عاماً جديداً لمجلس التعاون الخليجي خلفاً للبحريني الزياني.

وباستلام الحجرف لمهامه رسمياً سيكون الكويتي الثاني الذي يتقلد نفس المنصب بعد عبد الله بشارة، الذي تقلد المنصب ما بين 1981 و1993.

ويأتي المسؤول الجديد في مرحلة حرجة في تاريخ منطقة الخليج التي تواجه أزمة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ولحد الآن، لا توجد بوادر لحل الأزمة رغم محاولات الوساطة٬ ورغم تصريحات متبادلة من مسؤولين سعوديين وقطريين، قبل شهرين، عن بدء انفراجة في الأزمة إلا أن وزير خارجية قطر كشف مؤخراً عن "تعليق" جهود حل الأزمة الخليجية.

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