الكويت / الاناضول
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، تعليق دخول مواطني دول الخليج العربي، للبطاقة الشخصية للتنقل من الكويت وإليها، مؤقتا، في إطار إجراءات لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأرجعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان، الإجراء، إلى اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ، على الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم لدولة الكويت، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.
وأوضحت أن "القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج، في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم".
واكتشفت الكويت عددا من المصابين بفيروس "كورونا"، كانوا قد دخلوا البلاد بالبطاقة الشخصية من دول الخليج، بعد أن عبروها كمحطة ترانزيت قبل دخولهم البلاد، تلافيا لدخول أماكن الحجر.
وأعلنت الصحة الكويتية في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا جميعهم قدموا من إيران.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي؛ موضحة أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة".
وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا" بالصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم بما فيها الصين، حتى يوم أمس الأربعاء 2804 حالة.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلق دخول مواطني "الخليج" بالبطاقة الشخصية مؤقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.