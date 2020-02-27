الكويت تعلق دخول مواطني "الخليج" بالبطاقة الشخصية مؤقتا

الكويت / الاناضول

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، تعليق دخول مواطني دول الخليج العربي، للبطاقة الشخصية للتنقل من الكويت وإليها، مؤقتا، في إطار إجراءات لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأرجعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان، الإجراء، إلى اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ، على الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم لدولة الكويت، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.

وأوضحت أن "القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج، في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم".

واكتشفت الكويت عددا من المصابين بفيروس "كورونا"، كانوا قد دخلوا البلاد بالبطاقة الشخصية من دول الخليج، بعد أن عبروها كمحطة ترانزيت قبل دخولهم البلاد، تلافيا لدخول أماكن الحجر.

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وأعلنت الصحة الكويتية في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا جميعهم قدموا من إيران.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي؛ موضحة أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة".

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا" بالصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم بما فيها الصين، حتى يوم أمس الأربعاء 2804 حالة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

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