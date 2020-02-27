تركيا: سنحدد موقفنا من إدلب وفق نتائج المفاوضات مع الروس

أنقرة/ الخليج 365

وزير الدفاع خلوصي أكار:

- نتائج المحادثات مع الوفد الروسي ستتضح في غضون يومين

-توجيهات رئيسنا واضحة، نبذل جهوداً كقوات مسلحة من أجل جلب السلام إلى إدلب في أقرب وقت

-سأجري مكالمة هاتفية مع نظيري الأمريكي مارك أسبر مساء الخميس

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن محادثات بلاده مع الوفد الروسي حول إدلب وصلت إلى نقطة معينة، مبيناً أن تركيا ستحدد موقفها على أساس نتائج المحادثات التي ستتضح في غضون يومين.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بالعاصمة التركية أنقرة، الخميس.

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وأضاف : "توجيهات رئيسنا واضحة، نبذل جهوداً كقوات مسلحة من أجل جلب السلام إلى إدلب في أقرب وقت".

وأوضح الوزير التركي: "المحادثات مع الوفد الروسي (حول إدلب) وصلت نقطة معينة وستتضح نتائجها في غضون يومين، سنحدد موقفنا على أساسها".

وأعلن أكار أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك أسبر مساء الخميس.





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