السفارة الأمريكية بأنقرة تعزي تركيا في استشهاد جنودها بإدلب

أنقرة/الخليج 365
عبّرت السفارة الأمريكية بأنقرة، عن تعازيها لتركيا في استشهاد جنديين لها، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأكدت السفارة وقوفها إلى جانب تركيا الحليفة ضمن حلف شمال الأطلسي، والعمل معها لوقف إطلاق النار في إدلب.
وتقدمت بالتعازي لذوي الجنود الشهداء، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين منهم.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جنديين وإصابة اثنين آخرين، جراء قصف جوي في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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