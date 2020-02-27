بسبب كورونا.. تنظيم مباريات دوري القدم العراقي بلا جمهور

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، تنظيم مباريات الدوري الممتاز بدون جمهور، استجابة لقرار الحكومة بحظر التجمع في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس "كورونا".
وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الشباب والرياضة (أحمد رياض) أبلغ اتحاد كرة القدم بقرار خلية الأزمة في وزارة الصحة والبيئة بمنع التجمعات الجماهيرية في مباريات الدوري والفعاليات الرياضية لهذه الفترة وحتى إشعار آخر حفاظا على سلامة المواطنين".
وقررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة "كورونا"، الأربعاء، حظر التجمعات في الأماكن العامة كدور السينما والمقاهي وغيرها لأجل غير مسمى للحد من تفشي الفيروس.
ويأتي هذ الإجراء إثر تسجيل 6 إصابات مؤكدة بالفيروس في أنحاء مختلفة من العراق منذ يوم الاثنين الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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