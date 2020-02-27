وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على بناء 1800 وحدة استيطانية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الخميس، المصادقة الرسمية على إقامة 1800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وقال بينيت في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وافقنا على بناء 1800 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة" مستخدما التعبير اليهودي للضفة الغربية.

وعلى إثر القرار دعا بينيت الإسرائيليين للتصويت لتحالف "يمينا" وهو تحالف أحزاب يمينية هو عضو فيه.

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وقال "صوتوا ليمينا، أعطونا القدرة على الاستمرار"، في إشارة إلى التصويت خلال الانتخابات الإسرائيلية، الثلاثاء المقبل.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الأيام القليلة الماضية عن قرارات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية ومحيطها.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي، ووفقا لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس المحتلة.

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