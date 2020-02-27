غزة.. وقفة نسوية رفضا لصفقة القرن

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شاركت المئات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، الخميس، في وقفة احتجاجية، رفضا لصفقة القرن المزعومة.

ورددت النساء، في الوقفة التي نظّمتها وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع المؤسسات النسوية، أمام مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (unsco) غربي غزة، هتافات منددة بالصفقة.

كما رفعت المشاركات الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات كُتب على بعضها "موحّدون ضد صفقة القرن"، و"تسقط صفقة القرن".

وقالت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، خلال مشاركتها في الوقفة لوكالة الخليج 365 "نحن كنساء فلسطينيات، نؤكد رفضنا لصفقة القرن بجميع مفاصلها وبنودها".

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وتابعت "الحديث عن إزاحة ملف القدس واللاجئين أمر مرفوض، كما أن الحديث عن ألا تكون دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 أيضا مرفوض".



وطالبت المجتمع الدولي بضرورة "تحمّل مسؤولياته وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والضغط على إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن الصفقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة صفقة القرن المزعومة، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

وأعلن الفلسطينيون رفضًا قاطعًا للصفقة، كما رفضها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، لأنها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف القوانين الدولية ومرجعيات عملية السلام.

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