أمير قطر يبحث مع عمران خان تطورات الأحداث في المنطقة

الدوحة / الخليج 365 - خلال جلسة مباحثات رسمية بين الطرفين في الديوان الأميري القطري

- تناول اللقاءالعلاقات الثنائية الوطيدة بين قطر وباكستان وسبل تعزيزها بحث أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تطورات الأحداث في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية بين الطرفين في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، اليوم الخميس. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) وجرى خلال اللقاء "تناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك." Advertisements كما بحث الطرفان "أوجه تطوير التعاون المشترك سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة." بالإضافة إلى "تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأحداث في المنطقة"، بحسب ذات المصدر. ويجري رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، زيارة رسمية غير محددة المدة إلى العاصمة القطرية الدوحة بدأها اليوم. وتعد الزيارة هي الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني إلى قطر، بعد أولى أجراها أوائل العام الماضي. وزار أمير قطر باكستان في يونيو/ حزيران 2019، وتعهد خلالها باستثمار 3 مليارات دولار فيها.

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