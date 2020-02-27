ليبيا.. إعادة حركة الملاحة لمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، استئناف حركة الملاحة الجوية، بعد توقفها لساعات نتيجة القصف الذي تعرض له من قبل مليشيات حفتر، صباح اليوم.

وقالت في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك إن طائرة الخطوط الجوية الليبية (حكومية) أقلعت من مطار معيتيقة قاصدة مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشار البيان أن الشركات الناقلة باشرت بإجراء رحلاتها المجدولة هذا اليوم بعد أخذ الإذن بمباشرة العمل عقب فتح الأجواء للمطار.

وفي وقت سابق، أدانت البعثة الأممية في ليبيا، الخميس، بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير الماضي، وآخرها القصف المتكرر خلال اليومين الماضيين لمطار معيتيقة بطرابلس.

وأضافت البعثة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن مطار معيتيقة يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى.

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وأشارت أن الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم.

فيما لم تحدد البعثة أي جهة بعينها لتحميلها مسؤولية خرق الهدنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق، تعليق الملاحة في مطار معيتيقة، إثر استهدافه من قبل ميليشيا خليفة حفتر بصواريخ غراد.

وتستمر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير الماضي بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.