أردوغان: مسار الأحداث في إدلب بدأ يتغير لصالحنا

أنقرة/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مسار الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالح بلاده.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أكاديمية السياسة لحزب العدالة والتنمية التركي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان:" لولا دعم روسيا وإيران، لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الأن في البلاد".

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وتابع قائلاً: "لا يمكننا اعتبار الأسد صديقاً لنا، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه".

وأردف الرئيس التركي: "سقط 3 شهداء من جيشنا في إدلب، لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة".

وتابع أردوغان: "قلبنا مسار الأحداث في ليبيا، حيث كان في السابق لصالح حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب ".

وحول الأحداث الدائرة في الهند قال أردوغان: "أصبحت الهند حالياً بلداً ترتكب فيه المجازر بشكل متكرر ضد المسلمين على يد الهندوس، لا يمكنهم دعم السلام العالمي بهذه الطريقة".

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