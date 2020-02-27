الأردن يمنع دخول 7 عراقيين كإجراء احترازي ضد كورونا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعاد الأردن، الخميس، 7 عراقيين إلى بلادهم من معبر الكرامة، الرابط بين البلدين؛ بسبب ارتفاع في درجات حرارتهم، ضمن إجراءات احترازية، تتخذها المملكة لمواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، نقلاً عن مدير مستشفى الرويشد الحكومي، موسى أبو عاقولة.

وحسب المصدر ذاته، أشار المسؤول الطبي الأردني أن الفحوصات المسحية على الحدود أثبتت ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37.

وأضاف أن أعداد القادمين من الجانب العراقي إلى الأردن عبر الحدود تتراوح بين 500 و700 يوميا، مشيرا الى انهم يخضعون للفحوصات الحرارية التي وضعتها الوزارة في المنطقة الحدودية من خلال كوادر طبية وتمريضية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للجانبين.

وأوضح "إن اعادتهم استندت الى الاجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في المملكة".

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ولفت إلى أنه "تم التنسيق بين الكوادر العاملة على الحدود بين البلدين؛ لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، واعادتها الى بلادها".

ونوه بأنه يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم اجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.

واتخذ الأردن كغيره من دول العالم، العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس، حيث قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلق رحلاته إلى إيطاليا.

وظهر "كورونا" في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.