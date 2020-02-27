مكتب القرضاوي للأناضول: الشيخ بصحة جيدة ويمارس عمله

الدوحة / الخليج 365
نفى مكتب الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، الأنباء التي ترددت حول وفاته.
وأكد مكتب القرضاوي للأناضول أن "هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن الشيخ (93عاما) في مكتبه وبين كتبه ويمارس عمله وهو بصحة جيدة".
وكانت شائعات تم تداولها خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفيد بوفاة الشيخ القرضاوي، وهو ما نفاه مكتبه.
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