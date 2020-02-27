نتنياهو يحرض ضد العرب مستخدما صورة للطيبي مع أردوغان

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أتون معركة الانتخابات الإسرائيلية.

ونشر نتنياهو على حساباته في شبكة التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس التركي، وهو يصافح رئيس كتلة القائمة المشتركة (العربية) أحمد الطيبي، وكتب فوقها "شركاء غانتس"، في إشارة إلى زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس.

ولنتنياهو مواقف متشددة من الرئيس التركي، عبّر عنها خلال السنوات الماضية، بسبب الدعم التركي للشعب الفلسطيني.

وعقّب الطيبي على ما نشره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالقول "نتنياهو في ضائقة، وهو يحرض بكل الوسائل، أنا مستمر بتواصلي مع قيادات ورؤساء المنطقة والعالم والرئيس أردوغان له مواقف داعمة للقدس والشعب الفلسطيني والسلام العادل يُشكر عليها".

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وأضاف الطيبي لوكالة الخليج 365 "أقول لنتنياهو، إنني بعد الانتخابات سوف أزور تركيا مجددا".

ولاحقا، نشر الطيبي، على حسابه في تويتر يقول "ها أنا أقف منتصب القامة، شامخا مع الرئيس أردوغان الذي خنعت وزحفت أنت لتطلب منه الاعتذار".

ويحاول نتنياهو تحريض اليمين الإسرائيلي على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، الثلاثاء القادم، من خلال الزعم بأن الأحزاب العربية ستدعم منافسه جانتس.

وسبق أن قام الطيبي أكثر من مرة بزيارة تركيا، والتقى خلالها الرئيس التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.