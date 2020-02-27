فتح باب التسجيل على وظائف صحية بموسم الحج 1441

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بموسم الحج 1441 هـ ، من خلال التعاقد المؤقت، وذلك للعمل بمستشفيات المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، والمدينة المنورة . وأوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة كالتالي : 1-أطباء العناية المركزة (استشاريون، أخصائيون، مقيمون). 2-أطباء أمراض القلب (استشاريون، أخصائيون). 3-أطباء التخدير (استشاريون، أخصائيون). 4-أطباء الطوارئ (استشاريون، أخصائيون). 5-أطباء أمراض الكلى (استشاريون، أخصائيون). فئة التمريض: Advertisements 6-أخصائي، فني تمريض عناية مركزة. 7-أخصائي، فني علاج تنفسي. 8-أخصائي، فني تمريض غسيل كلوي. الشروط : 1- حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد . 2- حصول المتقدم على موافقة من جهة عمله بالمشاركة. 3-الممارسة الفعلية للتخصص للفئات التالية: (طبيب مقيم عناية مركزة، تمريض عناية مركزة، أخصائي علاج تنفسي، تمريض غسيل الكلى) مع ضرورة إرفاق صورة تثبت ذلك). 5- حصول المتقدم على تصنيف هيئة التخصصات الصحية ساري المفعول. ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي : هنـــــــا

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